19 Mayıs ruhu, nesilden nesile

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenle kutlandı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Çatalkaya yaptı.

Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe okurken Türk Gençliğinin Andını ise İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadi Sönmez okudu.

Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Azra Durak ‘19 Mayıs 19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mehmet Aslan ’19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer de ‘Bugün 19 Mayıs’ şiiriyle 19 Mayıs’ı anlattılar.

İskele’deki törenin adresi ise kuşkusuz Atatürk Anıtı oldu. Bekirpaşa Lisesi Bando ekibiyle birlikte kortejin tören alanına varması ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi takip etti.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Çatalkaya yaptı.Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe okurken Türk Gençliğinin Andını ise İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadi Sönmez okudu.Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Azra Durak ‘19 Mayıs 19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mehmet Aslan ’19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer de ‘Bugün 19 Mayıs’ şiiriyle 19 Mayıs’ı anlattılar.