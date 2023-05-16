19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 104’üncü yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar bugün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı.Atatürk Anıtı’nda yapılan açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Törende, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı TMK öğrencisi Onur Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Gençlik Meşalesi yakıldı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun'a gitmek için yola çıktığında yaktığı meşaleyle Anadolu’yu örgütlediğini ve yanan ateşin tüm yurdu sararak milli mücadeleye dönüştüğünü belirtti.“Samsun’da yanan meşale Kıbrıs’ı da aydınlatmıştır. Kıbrıslı Türkler mücadele sürecinin her safhasında gerek manevi, gerekse fiziki yer almıştır” diyen Çavuşoğlu, daha sonrasında da Kıbrıs Türk’ünün bu topraklarda var olmak için verdiği mücadelenin de tarih kitaplarına sığmayacak kadar büyük olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda var olabilmek için gerektiğinde kan döktüğünü, gerektiğinde de zulümlere katlandığını ancak hiçbir zaman ne Rum'un, ne de İngiliz’in uşağı olduğunu kaydetti.“Bugün de herhangi bir ülkenin bizim kimliğimizi hiçe sayan ülkelerin uşağı olmama noktasındaki kararlılığımız devam etmektedir” diyen Çavuşoğlu, KKTC’yi bu nedenle kurduklarını vurguladı.KKTC’nin geleceği olan genç nesillerin duygularını çok güzel ifade ettiğini ve çürük düşüncelere alet olmadıklarını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu ülkenin teminatı gençlerimiz ve öğretmenlerimizdir” dedi.Çavuşoğlu, çıktıkları yolda KKTC halkını mutlu etmek ve refah seviyesini yükseltmek için Atatürkçü düşüncenin şiarında yol aldıklarını söyleyerek, “Bu düşüncenin önüne kim geçmeye kalkışırsa dün olduğu gibi bugün de üstünden geçilecektir” dedi.Bugün 57 bin civarında öğrenciyle KKTC halkının güvencesi olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, Atatürkçü düşünceyi çocukların her hücresine nüfus ettirmek ve ilelebet yaşayacak devletin geleceğinde Atatürk’ün izlerini taşımanın görevleri olduğunu kaydetti.Konuşmaların ardından, folklor gösterileri yer aldı ve TMK öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından tören sona erdi.