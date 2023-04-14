18 örgüt, CTP'nin çağrısıyla 'enerji' gündemiyle toplandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) çağrısıyla sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan ve ekonomik örgütlerden temsilciler enerji gündemli toplantıda bir araya geldi.



CTP'nin "enerji konusunda ortak akıl arayışı" için düzenlediği toplantıya 18 örgütün başkan ve temsilcisinin katıldı.

Parti Genel Merkezinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ev sahipliğindeki toplantı saat 14.30 sıralarında başladı.



Toplantıda yer alan sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş).”

