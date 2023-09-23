banner913
banner932
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
5 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
40 0
 
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
25 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
13 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
110 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
10 0
banner964

17 kişiye daha vatandaşlık

banner476

Bakanlar Kurulu, 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı

banner974
17 kişiye daha vatandaşlık
banner971
Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:
1-Müslüm Yeşil
2-Hatice Şekeröz
3- Ebru Özdemir
4- Meryem Ağırtaş
5- Selahattin Özdemir
6- Emine Ağırtaş
7- Hasan Ağırtaş
8- Selin Göroğlu
9- Beyza Sunca
10- İbrahim Halil Göksu
11- Şener Şentürk
12- Tufan Ali Bahçıvan
13- Uladzımır Lobach
14- Serap Göksu
15- Fatih Oğuzay
16- Abdurrazzak İpek
17- Bekircan Yıldırım
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.