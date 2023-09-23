17 kişiye daha vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:

1-Müslüm Yeşil

2-Hatice Şekeröz

3- Ebru Özdemir

4- Meryem Ağırtaş

5- Selahattin Özdemir

6- Emine Ağırtaş

7- Hasan Ağırtaş

8- Selin Göroğlu

9- Beyza Sunca

10- İbrahim Halil Göksu

11- Şener Şentürk

12- Tufan Ali Bahçıvan

13- Uladzımır Lobach

14- Serap Göksu

15- Fatih Oğuzay

16- Abdurrazzak İpek

17- Bekircan Yıldırım

