banner583
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
1 0
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
 
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
27 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
7 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
213 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
69 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
48 0
banner661
banner726

16 bin dolara kadavra ithal ediyor

banner476

Temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen fiyatlarla kadavra ithal ediliyor

banner714
16 bin dolara kadavra ithal ediyor
banner721
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde 100'ün üzerinde tıp fakültesi bulunuyor ve buralarda on binlerce doktor adayı eğitim görüyor. Tıp eğitiminin en önemli ayaklarından biri olan anatomi ise yaşanan kadavra sorunu nedeniyle sekteye uğruyor.
Fakültelerin kadavra ihtiyacı üç şekilde karşılanıyor: Hastanelerde ölen kimsesizler, gönüllü bağışçılar ve ithal etme. Vücudun kadavra olarak bağışlanması konusunda dinen bir sakınca olmamasına rağmen bu konudaki ön yargı ve bilgisizlik nedeniyle tıp eğitimi için yeterli düzeyde kadavra bulunamıyor.
Türkiye'deki hekim adaylarının Avrupa'dakiler kadar şanslı olmadığını rakamlar da ortaya koyuyor. Kadavra-öğrenci oranı Avrupa'da bire on iken, Türkiye'de bir kadavra başına 30-40 öğrenci düşüyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.