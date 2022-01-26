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15 Ocak Çekilişi talihlisi ikramiyesini aldı

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15 Ocak Çekilişi talihlisi ikramiyesini aldı
Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak tarihli çekilişinde 500 bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Piyangolar Birimden yapılan açıklamada, 15 Ocak çekilişinde  500 bin TL’lik  ikramiyenin ismini vermek istemeyen ve Lefkoşa da yaşayan vatandaşımız tarafından bugün alındığı bildirildi.
‘24661’ numaralı büyük ikramiye bileti Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satılan bilete isabet etmişti.
İkramiyeyi talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.

30 OCAK ÇEKİLİŞİ ÇIKANA KADAR

30 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek 500 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğunu hatırlatırız.

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