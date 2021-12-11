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“15 kilometrelik yol yürüdük, 15 daha yürürüz”

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“15 kilometrelik yol yürüdük, 15 daha yürürüz”
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Kamu-Sen Başkanı Başkanı Metin Atan, “Fakirleşmeye hayır, yoksullaşmaya hayır” sloganlarına dikkat çekerek, bu durumun ülkeyi yönetenlerin umurunda olmadığını öne sürdü
“Derdimiz geçimdir, seçim sizin olsun” diyen Atan, ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti. 
Zamlara işaret eden Metin Atan, “Artık yeter diyoruz. 15 kilometrelik yol yürüdük. Helal olsun halkıma, 15 daha yürürüm” ifadelerini kullandı.
Maaş almakla ülkenin yönetilemeyeceğini, halka dönülmesi gerektiğini belirten Atan, “3 maymunu oynuyorlar” şeklinde konuştu.
 
 
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