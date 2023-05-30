15 araç daha trafikten men edildi

Lefkoşa’da önceki gün “T” işletme izinli araçların denetimleri sırasında 15 araç trafikten men edildi

Lefkoşa’da dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve Trafik Devriyeler Amiri Ertaç Ercan’ın katılımları ile gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 264 araç kontrol edildi.Toplam 264 aracın kontrol edildiği denetimlede sürücülerin 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz (korsan taksi), 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edildi. 15 aracın tümü trafikten men edildi.