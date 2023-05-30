banner913
banner932
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
38 0
KTOEÖS bugün de grevde… Orta dereceli okullarda sınavlar yapılmayacak
KTOEÖS bugün de grevde… Orta dereceli okullarda sınavlar yapılmayacak
3 0
 
Olağanüstü başarıları, soyadını belirledi
Olağanüstü başarıları, soyadını belirledi
23 0
Can alan kazada yürek burkan detay
Can alan kazada yürek burkan detay
619 0
Cezaevinde ölüm
Cezaevinde ölüm
29 0
U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek
U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek
14 0
Son bir haftada 65 trafik kazası… 3 ölü, 16 yaralı
Son bir haftada 65 trafik kazası… 3 ölü, 16 yaralı
17 0
banner915

15 araç daha trafikten men edildi

banner476

Lefkoşa’da önceki gün “T” işletme izinli araçların denetimleri sırasında 15 araç trafikten men edildi

banner825
15 araç daha trafikten men edildi
banner931
Lefkoşa’da dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve Trafik Devriyeler Amiri Ertaç Ercan’ın katılımları ile gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 264 araç kontrol edildi.
Toplam 264 aracın kontrol edildiği denetimlede sürücülerin 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz (korsan taksi), 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edildi. 15 aracın tümü trafikten men edildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.