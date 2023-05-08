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KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
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14 Mayıs seçimleri için oy kullanma süresi yarın sona eriyor

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Türkiye vatandaşı seçmenler, oy verme işlemlerinin son iki günü olan bugün ve yarın, 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki sandıklardan herhangi birinde oy kullanabiliyor

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14 Mayıs seçimleri için oy kullanma süresi yarın sona eriyor
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Türkiye vatandaşı seçmenler, oy verme işlemlerinin son iki günü olan bugün ve yarın, 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki sandıklardan herhangi birinde oy kullanabiliyor

Lefkoşa, 8 Mayıs 23 (TAK): Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemleri yarın sona eriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre toplam 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlamıştı.
Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde KKTC’de oy kullanma işlemlerinin son iki günü olan bugün ve yarın, 09.00-21.00 saatleri arasında, 16’sı Lefkoşa’da ve 7’si Gazimağusa’da olmak üzere 23 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.
Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı olarak belirlenmiş durumda.
Güzelyurt'ta 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona ermişti.
Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.
 
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