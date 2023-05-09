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KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
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14 Mayıs seçimleri için KKTC de bugün son gün.

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14 Mayıs seçimleri için KKTC de bugün son gün.
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Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri bugün sona eriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 140 bin 111 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC’de, seçmenler hafta içi ve hafta sonu Lefkoşa ve Gazimağusa’daki sandıklarda oy kullanabildi.
Seçmenler, 09.00-21.00 saatleri arasında, 16’sı Lefkoşa’da ve 7’si Gazimağusa’da olmak üzere 23 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.
Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı olarak belirlendi.
14 Mayıs’taki seçimler için KKTC’deki Türkiye vatandaşı  seçmenlerin oy kullanması için bugün son gün.
Güzelyurt'ta ise 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona ermişti.
Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.
 
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