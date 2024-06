Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail: “14-15 yaşındaki öğrenciler okuldan çıkıp sigara yakıyor. Her gördüğümü uyarıyorum ama olmuyor. Buna hükümetin çok hızlı şekilde çözüm bulması gerekir.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, ülkemizde sigara ve tütün ürünleri ile doğrudan bağlantılı olan ‘akciğer kanserinin’ tüm kanser türleri arasında yıllarca en ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Raziye Kocaismail, “Bu kanser doğrudan sigara ile ilgilidir fakat diğer kanser türlerinde de en büyük faktör sigaradır” dedi.

Kocaismail, sigara kullanımı ile ilgili sürekli toplum ve aile baskılarının da yapıldığını ancak yine de bu alışkanlığın son bulmadığını söyledi.

“Kapalı alanda sigara içme yasağı gelmesinin sigarayı bırakma ve kanserlerin de azalmasında çok faydası oldu” diyen Kocaismail, bir çok insanın bu vesileyle sigarayı azalttığına veya bıraktığına işaret etti.

Kocaismail, herkesin kullandığı tütün ürünlerini bırakma konusunda yardımlar almaya başladığına değinerek, “Güzel gidiyordu ancak Covid ve eve kapanmalar ile birlikte sigara kullanımı yeniden arttı” dedi.

Toplu kullanım alanlarında ise masaların üzerindeki küllüklerin yeniden arttığına işaret eden Kocaismail, her alanda yeniden rahatlıkla sigara içildiğini kaydetti.

En çok önüne geçilmesi gerekenin ise küçük yaştaki çocukların sigara kullanımı ve sigara satışı olduğunu söyleyen Kocaismail, “14-15 yaşındaki öğrenciler okuldan çıkıp sigara yakıyor… Her gördüğümü uyarıyorum ama olmuyor. Buna hükümetin çok hızlı şekilde çözüm bulması gerekir” dedi.

Küçük yaştaki çocuklara tütün ürünü satanların çok ağır cezalara çarptırılması gerektiğinin altını çizen Kocaismail, “Gerekirse fiyatlar yükseltilmeli, yaş sınırı da getirilmeli” şeklinde konuştu.

Kocaismail, “Günde 2 kanser vakası geliyor… Meme, prostat ve akciğer kanser vakaları yeniden çoğaldı ve tütün ürünleri bu kanser türlerinde çok etkili” ifadelerini kullandı.

HER YIL 8,7 MİLYON KİŞİ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN DOLAYI ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2023 yılında (DSÖ) yayımlanan raporda, her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişinin öldüğü kaydedildi.