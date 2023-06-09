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13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

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13 yaşındaki çocuğa araba çarptı
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Alayköy’de dün meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Ahmet Haberli’ye otomobil çarptı.
Polis Basın Subaylığ'ndan yapılan açıklamaya göre, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Yusuf Sapcı yönetimindeki JC 942 plakalı otomobille güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ahmet Haberli’ye aracının sol dikiz aynası ile çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Haberli, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafasında çatlak teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, sürücü Sapcı tutuklandı.
 
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