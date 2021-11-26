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“13 milyarlık bütçenin 5 milyarı açık"

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yaklaşık 13 milyarlık bütçenin yine yaklaşık 5 milyarı açık! Ve bu delik deşik bütçe Meclis'in salt çoğunluğu olmaksızın geçti. Evet, bütçe 25 oyla geçti!” dedi

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“13 milyarlık bütçenin 5 milyarı açık"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bütçe maratonunun tamamlanmasına işaret etti.
Şahali, ‘2022 yılına en azından bütçeyle girelim’ şeklinde ortaya koyulan ısrarın sonuç verdiğini ifade ederek, “Yaklaşık 13 milyarlık bütçenin yine yaklaşık 5 milyarı açık! Ve bu delik deşik bütçe Meclis'in salt çoğunluğu olmaksızın geçti. Evet, bütçe 25 oyla geçti!” dedi.
CTP’li vekil Şahali, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
“Bu bile, 23 Ocak seçimlerinin ardından, çok daha güçlü bir hükümete, çok daha istikrarlı bir döneme ve elbette çok daha gerçekçi bir bütçeye ihtiyaç duyduğumuzun açık bir göstergesidir.
Bütçe görüşmelerinde dilimiz döndüğünce anlattık. Kıbrıs Türk Halkının sorunlarına gerçekçi ve kalıcı çözümler getirebilmek için yapılması gerekenleri, yapacaklarımızı teker teker izah ettik.
Seçime kadar bunu yapmaya devam edeceğiz.
Halkımızın desteğiyle, ateşten gömleği giydiğimizde, işimizin gücümüzün bu memleketteki yangını söndürmek olacağını açık açık anlatacağız.
Geride kalan dönemde yaşadığımız her türlü saçmalığın kader olmadığını ve buna son vererek neler yapabileceğimizi ortaya koyacak ve bu sefer halk olarak mutlaka başaracağız...”
 
 
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