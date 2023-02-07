13 kişilik gönüllü kurtarma ekibi Adıyaman'da

Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarına 13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi de dahil oldu.

Gönüllü kurtarma ekibinin şu sıralar Adıyaman’a ulaştığı öğrenildi.

13 kişilik gönüllü ekip ise şöyle: Eral Osmanlar, Tayfun Çanakcı, Süleyman Sakallı, Adilcan Meraklı, Nevzat Akçagil, Ramadan Yarkan, Kemal Soybir, Melda Özden, Cevdet Çağlar, Bulut ibrahimoğluları, Emir Durak, Ekrem Barkınelidemir, Ahmet Cepeoğlu.