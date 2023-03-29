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125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor

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125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor
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Bakanlar Kurulu, orman yangınlarıyla mücadele için 1 Nisan ile 30 Kasım arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik “Yangın Hazır Kuvvet Ekibi” kurulmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, orman yangılarıyla mücadele kapsamında, 125 kişilik ekip, Fasıl 60 Orman Yasası'nın 14'üncü ve 18'inci maddeleri altında yapılan "Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü" uyarınca Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak.
Bu amaç için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2023 Mali Yılı Bütçesindeki "Kısmi Mesai Çalışanların ücretleri" kaleminden karşılanacak.
 
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