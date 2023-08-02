12 bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Mormenekşe ve Yeniboğaziçi bölgesinde yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyularına elektrik verilemeyecek.
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