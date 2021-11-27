12 bin yeni seçmen

23 Ocak’ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilecek seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklandı. 2018’te yapılan son genel seçimde kayıtlı seçmen sayısı 190 bin 553’tü. 3 yıl öncesine göre kayıtlı seçmen sayısında 12 bin 63 artış oldu





23 Ocak 2022'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilecek seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu resmi verilerine göre; 7 Ocak 2018’te yapılan son genel seçimde kayıtlı seçmen sayısı 190 bin 553’tü. 3 yıl öncesine göre; ‘kayıtlı’ seçmen sayısında 12 bin 63 artış olduğu görüldü.

Öte yandan 18 Ekim 2020’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna göre ise oy kullanan seçmen sayısında toplamda 4 bin 154 artış görüldü. Hatırlanacağı üzere; 11 Ekim 2020’de yapılan ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kayıtlı seçmen sayısı 198 bin 957 kişiydi.

18 Ocak’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci turda seçmen sayısı 72 kişi artarak, 199 bin 29 olarak belirlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in Kanal SİM'e verdiği bilgiye göre 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre 'askı öncesi seçmen sayısı' 4 bin 316 kişi artış gösterdi.

Geçen yılki seçimde 'askı öncesi seçmen sayısı' 198 bin 867 olarak açıklanmıştı.



