"12 bin öğrenci, kamu okullarına yönelirse ne olacak?"

CTP milletvekili Ürün Solyalı, “12 bin tane öğrenci, okul pahalıdır deyip kamu okullarına yönelirse ne olacak?” diye sordu

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Sosyal Devlet ve Sosyal Denge” konulu güncel konuşma yaptı.

Açlık sınırının sendikalar tarafından 14 bin 148 TL olarak ortaya konduğuna işaret eden Solyalı, açlık sınırının bir yıl içerisinde yüzde 70’in üzerinde arttığını söyledi.

Özel okullar konusunda hükümetin elinde yetki olmadığının söylendiğine değinen Solyalı, “serbest piyasa, vahşi kapitalizm” söylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bankaların özel okulların ödenmesiyle ilgili eğitim kredisi vermeye başladığını ve bir yıl içerisinde kredilerde yüzde 33 artış olduğunu belirten Solyalı, insanların kredileri alıp, ödeyemediğini dile getirerek, ödenemeyen krediler içerisinde eğitim kredilerinin de yer aldığını ifade etti.

Anayasa’nın maddelerine değinerek, devletin sorumluluğuna dikkat çeken Ürün Solyalı, “12 bin tane öğrenci, okul pahalıdır deyip kamu okullarına yönelirse ne olacak?” diye sordu.

Rekabet Kurulu diye bir kurul olduğunu ifade eden ve amaçlarını sıralayan Solyalı, kurulun yetkileri anlamında, özel okul ücretlerindeki artış konusunda toplumun aydınlatılmasını istedi.

