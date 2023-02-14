112 Acil Servisi telefon hattına 0542 872 9389/ 0533 886 7652 numaralarından ulaşılabilir

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hattının arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kaldığını hatırlatarak, acil durumlar için vatandaşların 0542 872 9389/ 0533 886 7652 numaralarından iletişim sağlayabileceğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün duyurulan 0392-2236739/ 0392-2236833/ 0392-2236761 numaraların yapılan çalışmalar nedeniyle devre dışı kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, acil durumlar için vatandaşların arıza giderilinceye kadar 0542 872 9389/ 0533 886 7652 numaralarını aramaları istendi.
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