10’uncu parselde sondaj bu ay başlıyor

ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parseldeki teyit sondajı bu ay başlayıp Ocak ayına kadar sürecek, sonuçları ise Nisan veya Mayıs’ta alınacak. Total-İtalyan ENI konsorsiyumu da 6’ncı parseldeki sondajlarına 2022’nin ilk aylarında başlayacak

ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parseldeki teyit sondajı bu ay başlayıp Ocak ayına kadar sürecek, sonuçları ise Nisan veya Mayıs’ta alınacak. Total-İtalyan ENI konsorsiyumu da 6’ncı parseldeki sondajlarına 2022’nin ilk aylarında başlayacakRum yönetiminin, tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 5 numaralı parseli, ExxonMobil Qatar Petroleum konsorsiyumuna ruhsatlandırmasının aslında sürpriz olmadığını, Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen yılın Eylül ayında New York’u ziyareti çerçevesinde ExxonMobil yetkilileriyle yaptığı görüşmede kotarıldığı bildirildi.Rum yönetiminin ayrıca, söz konusu parseli yarışma (ihale) açmadan doğrudan konsorsiyuma vermek için AB’nin serbest rekabet kuralında bulduğu bir “boşluğu” değerlendirdiğine dikkat çekildi.Güney’de yayımlanan Fileleftheros, 5’inci parselle ilgili gelişmenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen yılın Eylül ayında gerçekleştirdiği New York Ziyareti çerçevesinde ExxonMobil yetkilileriyle yaptığı temaslarda kararlaştırıldığını, söz konusu parselde Ruhsat sahibi olmayı en çok isteyenin, Amerikalıların konsorsiyumdaki ortağı Katarlılar olduğunu belirtti.“Edindiğimiz bilgilere göre ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu 10’uncu parsel yakınlarını delecek, Türkiye’nin ihtilaflı göstermeye çalıştığı bölgeye genişletmeyecek. Konsorsiyum’un yaptırdığı sismik araştırmada da 10’uncu parselden başlayıp bitişiğindeki 5’inci parsele genişleyen bir yatak keşfedildi. Bulunanlar çok önemli addediliyor ancak 5’inci parseldeki sondajların ne zaman başlayacağına dair bir işaret yok.Konsorsiyumun 10’uncu parseldeki teyit sondajı Aralık ayı içerisinde başlayıp Ocak ayına kadar sürecek, sonuçlarının ise Nisan veya Mayıs’ta alınması bekleniyor. Fransız Total-İtalyan ENI konsorsiyumu da 6’ncı parseldeki sondajlarına 2022’nin ilk aylarında başlayacak.”Gazete Rum yönetiminin, serbest rekabet kuralı gereği bu gibi durumlarda açık yarışma öngören AB tüzüğünde bir “pencere” (boşluk) bularak, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumuna 5’inci parseli doğrudan verdiğini yazdı, şu detayları aktardı:“Lefkoşa, 10’uncu parselin 5’inci parsele bitişik olmasını ve bunun da araştırmaların, özellikle de araştırmaların sonuçlarının ruhsatlandırılmış deniz parselinin devamı olan bölgelere genişleyebilecek olmasını değerlendirdi. Dolayısıyla, yarışmasız doğrudan ruhsatlandırma kararı ile tamamen AB kapsamındadır.”