100 Gün Şartnamesi imzalanacak mı?

Yeni hükümet kuruldu ancak koalisyonun iki ortağı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi “muhtıra” koydu. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında “100 Gün Şartnamesi” okundu, ancak imzalanmadı.

DP ile YDP’nin UBP’nin önüne koyduğu “şartname”de bankalara yönelik donuk hesaplara sicil affından, ek mesailerin % 25 ile sınırlandırılmasına kadar pek çok madde var.Ekonomik Tedbir olarak maaşlarda 20 bin TL’nin üzerinde % 20 indirime gidilmesi talep ediliyor;Şartnameyle ilgili iddialara göre100 günün sonunda bu şartnamede yazılanlar gerçekleşmezse hükümet sona erecek."100 gün şartnamesi"nde neler var?1- Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi.2- Bilişim ve Basın Yasası.3- Organize Sanayi Bölgesi Yasası.4- Hal Yasası.5- Faiz Yasası.6- İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi.7- Enerji Verimlilik Yasası'nın yapılması.8- Sendikalar ve İş Yasası'nın Avrupa normlarına uygun şekilde düzenlenmesi.9- Şans oyunlarının yasasının sonlandırılması.10- 51/89 sayılı yasanın çalışılıp bitirilmesi (İmar Yasası).11- Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi.12- İmar değişikliği yasalarının bir an önce yürürlüğe girmesi amaçlı çalışma yapılması.13- Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi.1- Ek mesailerde düzenleme. % 25 ile sınırlandırma ya da vardiya sistemine geçiş.2- Tapu kayıtlarında düzenleme.3- Muhaceret çalışma afları ve seyrüsefer ayrıca muayene ruhsat konularında düzenleme.4- Kıb-Tek'de genel yönetim ve personel giderlerinden de tasarruf yapılması.5- Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemenin yapılması.6- Gayrimenkul ticaretinde sözleşmeli satış sürelerinin sınırlandırılması.7- Kooperatifçilik sisteminin re-organizesi için çalışmanın başlatılması.8- Maaşlarda 20 bin TL üzerinde %20 indirime gidilmesi.9- Sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi.