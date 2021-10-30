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“100 bin TL yardım ettim”

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Bülent Ersoy, ‘Magazin Masası’ adlı magazin programına telefonla bağlandı. Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere cevap veren sanatçı, “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” şeklinde konuştu.

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“100 bin TL yardım ettim”
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Ersoy, “Bu hakaretleri yiyip yutacağım… Benim midem hazmetmez bunları! Siz Bülent Ersoy’u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar… Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben test yaptırmışım, iki gün önceden gittim oraya. Ben hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur” ifadelerini kullandı.
“Bunu söylerken ötekileri de suçlamıyorum; onlar da bilinçsizce ‘nasıl olsa her şey ayarlanmıştır’ diye hiç akıllarına bile gelmemiş. Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım. Kırgınlık değil, kızgınlık” dedi.
 
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