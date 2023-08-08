“100 bin sürücünün başına polis mi koyalım?”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, tedbir alınmadığı ve kazaların bu sebepten dolayı yaşandığı yönündeki iddialara karşılık, “Ülkede 100 binin üzerinde ehliyetli var, hepsinin başına bir polis mi koyalım?” diye sordu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemde yaşanan trafik kazalarını değerlendirdi; “Alkollü ve süratli araç kullanılmaması için toplumsal bir mücadele verilmeli” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir programa katılarak soruları yanıtladı

Arıklı, sın dönemlerde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yolların istenilen seviyede olmadığını kaydeden Arıklı, “Bazı yolları ekonomik sıkıntılardan dolayı onarmakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Arıklı, yollardaki eksikliklerin yanında yapılmış ve düzgün olan yollarda da kazaların artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Kaza sebeplerinin başında ‘aşırı sürat ve alkollü araç kullanma’ geliyor” ifadelerini kullandı.

Tedbir alınmadığı ve kazaların bu sebepten dolayı yaşandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Arıklı, “Ülkede 100 binin üzerinde ehliyetli var, hepsinin başına bir polis mi koyalım?” diye sordu.

Arıklı, alkollü ve süratli araç kullanılmaması için toplumsal bir mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Biz imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Karayolları Dairesi’nin yıllardır atıl vaziyette bulunduğunu dile getiren Arıklı, “Karayolları Dairesi’ni geliştirmeye ve eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

