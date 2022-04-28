100 bin araç seyrüsefersiz!

Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok





Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ‘18. Saat' programına konuk olarak, seyrüseferler ve karayollarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, ülkede 221 bin tane araç olduğunu, ancak bunların 110 bin civarındaki bir kısmının seyrüsefer çıkardığını ifade ederek, 100 bin civarında aracın seyrüsefersiz bir şekilde yollarda olduğuna işaret etti.

Arıklı, “Vatandaşlar 8-10 yıldır çeşitli sebeplerle seyrüsefer çıkartamamış. Şimdi bizim yapmamız gereken hem bu araçları kayıt altına almak, hem de bir kolaylık sağlayarak ruhsatları yenilemelerini sağlamak. Ve ekonomiye çok ciddi gelir getirecek olan bu kaynağı biran evvel Maliye’ye sağlamak” diye konuştu.

