Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararları açıkladı. Kararlara göre evlerde 10 kişinin aynı evde toplanması yasak olacak. Ayrıca, yılbaşı organizasyonlarına aşısız kişiler katılmayacak





Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, ev ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması önerildi, bir evde 10 kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu anımsatılarak, bir araya gelenlerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik antijen testi yapması gerektiği açıklandı.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılabileceği vurgulanan açıklamada, “Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edileceği” ifade edildi.

AŞISIZLAR ORGANİZASYONLARA KATILMAYACAK

Aşısız kişilerin söz konusu organizasyonlara katılımlarının yasak olduğunu vurgulayan Üst Komite açıklamasında, “Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin son 72 saatlik negatif PCR testleri veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini, organizasyon girişinde ibraz etmelerinin gerektiği” vurgulandı.

OKUL, OFİS VE DEVLET DAİRELERİNDE KUTLAMA YASAK

Açıklamada ayrıca, yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişte gösterdikleri testlerin geçerli olacağı ifade edilirken, okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesinin yasak olduğu da kaydedildi.

