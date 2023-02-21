Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, depremden etkilenen şahıslara insani yardım yapmak ve yürütülecek çalışmalarda diğer ekiplere destek olmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğünde görevli 10 İtfaiye personeli daha bugün Hatay’a gönderildi.
Daha önce deprem bölgesine gönderilen diğer 10 İtfaiye personeli de, Hatay İlinin Antakya bölgesindeki insani yardım çalışmalarına katkı yapmaya devam ediyor.
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