banner913
banner885
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
8 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
 
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
18 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
34 0
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
19 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
17 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
8 0
banner915

10 İtfaiye personeli daha bugün Hatay’a gönderildi

banner476

Polis Genel Müdürlüğü deprem bölgesine personel takviyesi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 10 İtfaiye personeli daha bugün Hatay’a gönderildi

banner825
10 İtfaiye personeli daha bugün Hatay’a gönderildi
Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, depremden etkilenen şahıslara insani yardım yapmak ve yürütülecek çalışmalarda diğer ekiplere destek olmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğünde görevli 10 İtfaiye personeli daha bugün Hatay’a gönderildi.

Daha önce deprem bölgesine gönderilen diğer 10 İtfaiye personeli de, Hatay İlinin Antakya bölgesindeki insani yardım çalışmalarına katkı yapmaya devam ediyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.