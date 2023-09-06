10 dönüm kül oldu

Dipkarpaz - Kaleburnu yolunun doğusunda çıkan yangında 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yandı

Dipkarpaz - Kaleburnu yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği mevkiinde çıkan yangında kuru otlar ve çöpler ile bazı ağaçlar yanarken, yangın karadan ve havadan müdahale edilerek söndürüldü.Dün saat 11.30 sıralarında Dipkarpaz - Kaleburnu Yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yandı.