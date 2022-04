1 Mayıs'tan itibaren belirli yerler dışında ateş yakmak yasak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelinde sıcak havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle bol yağışlı geçen kış mevsiminden dolayı otlanmanın yoğun olmasının yangın riskini daha fazla artırdığına dikkat çekilerek, yürürlükteki yasalar çerçevesinde, orman alanlarında ateşli piknik yapılmasının izin verilen yerler dışında, 1 Mayıs’tan itibaren yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bilindiği gibi ülkemizde en büyük orman yangını, 27 Haziran 1995’te Girne Beşparmak Dağları yangını olmuş ve toplam orman alanlarımızın %9,52’si olan 5803 hektar alan, tek bir yangından zarar görmüştür. Yangınların nedenleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt vs.) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bugüne kadar çıkan yangınların %90,8’i Mayıs-Ekim dönemini kapsayan 6 aylık sürede çıkmıştır.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMANIN CEZASI ASGARİ ÜCRETİN 10 KATI PARA VE/VEYA 3 YILA KADAR HAPİS…

Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat için izin verilmez. Buna rağmen izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katına kadar para cezasına veya 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.”

Açıklamada, orman alanlarında ateşli piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmaması gerektiği kaydedilirken, ateşli piknik yapılabilecek alanlar şöyle açıklandı:

1. Alevkaya Piknik Alanı

2. Darboğaz Piknik Alanı

3. Salamis Piknik Alanı

4. Kantara Piknik Alanı

5. Kalkanlı Piknik Alanı

6. Balalan Piknik Alanı

7. Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı

8. Karpaz Piknik Alanı

9. Taşkent Piknik Alanı

10. Karşıyaka- Kozanköy Üçyol Piknik Alanı

EN UFAK BİR DUMANIN ALO 177 VE ALO 199 HATLARINA BİLDİRİLMESİ ÖNMEMLİ

Vatandaşların görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbar hattı olan “Alo 177” (Orman Dairesi’ne) veya yangın ihbarı “Alo 199” (İtfaiyeye) haber vermelerinin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkânlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmalarının, hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevi olduğu kaydedildi.