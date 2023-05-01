1 Mayıs piknik alanlarında kutlanıyor

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülke genelinde kutlanıyor...
Gün dolayısıyla hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar tatil yaparken, bazı yerlerde kutlamalar mangallar yanarak yapıldı.
Bazı vatandaşların 1 Mayıs nedeniyle Girne Boğaz Piknik Alanı'nda piknik yaparak günü değerlendirdiği görüldü.
Bazı köylerde ise piknik alanlarında kutlamalar yapıldı.
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