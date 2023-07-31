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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü, yarın tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle ülke genelindeki tüm şehitlikler yarın da halkın ziyaretine açık olacak.
-Mukavemet yol koşusu
Mukavemet yol koşusu, yarın saat 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı- Boğazköy’de başlayacak, Kayıtlar yarın sabah 05.00 -05.50 arasında başlangıç noktasında yapılacak.  16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak ve dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde, saat 10.15’te verilecek.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. 16 kilometrelik mukavemet yol koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.
-Törenler
Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.
Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ise saat 19.30’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.

 
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