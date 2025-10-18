17.10.2025 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.K. (E-40) ve H.D. (E-40)’nin kullanımındaki araç, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerince kontrol edildi.

Yapılan aramada tasarruflarında 38 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 5 adet av fişeği ve bir adet kılıç bulundu. Eşyalar emare olarak alındı, iki şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.