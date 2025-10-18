17.10.2025 tarihinde saat 09:15 sıralarında, Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu L.A. (E-41) isimli şahsın kullanımında bulunan araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta yaklaşık 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Uyuşturucu maddeye el konuldu, zanlı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.