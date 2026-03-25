Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk” suçundan tutuklanan Sami Karacan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Tazminat Sokak üzerinde zanlının 100 miligram alkollü içki tesiri altında annesine sövdüğü gerekçesiyle 24 santimlik bıçağı B.A.’nın kalçasına saplayarak, 8 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, zanlının olayın ardından bıçakla birlikte polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, yaralının tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerini olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.