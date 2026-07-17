Gazimağusa'da bir evde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş araç ses ve aydınlatma ekipmanları ele geçirildi, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri, dün, bir evin bodrum katında arama yaptı.

Aramada, 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ç.Ü’nün tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif araç amfisi, hoparlörü, android multimedia cihazı, led araç ışığı ile araç müzik sistemleri bulundu.

Bahse konu şahsa 600 bin TL idari para cezası kesilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.