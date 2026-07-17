İçişleri Bakanlığına bağlı Göç Merkezi koordinasyonunda, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirlenen üç kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü ile Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt kaymakamlıklarının iş birliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, kimlik kontrolü yapılan kişilerin parmak izleri ve biyometrik fotoğrafları alınarak Göç Merkezi sistemine kaydedildi.

Açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, “Denetimlerimiz kesintisiz olarak, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere ada genelinde genişletilerek devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı göçün önlenmesi ve göç yönetiminin daha etkin yürütülmesi amacıyla, Göç Merkezi, Polis Genel Müdürlüğü ve kaymakamlıkların koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.