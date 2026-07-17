“Kanunsuz uyuşturucu hap tasarrufu" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri Y.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis,7 Temmuz 026 tarihinde saat 15:40 raddelerinde KKTC Havalimanında gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde muhafaza ettiği sigara paketinin içerisinde beyaz renk peçete kağıdına sarılı 5 adet kahverengi renk uyuşturucu olduğuna inanılan haplar tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen hapların analize gönderildiğini kaydetti. Polis, analize gönderilen haplarla ilgili sonucun 15 Temmuz’da çıktığını, hapların içeriğinin amfetamin olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.