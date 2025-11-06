Yazılı bir açıklama yaparak söz konusu rapora tepki gösteren Gülbahar, AB ve Rum tarafına seslenerek, “Boşuna uğraşıyorsunuz, düşmanlığınızın bir faydası olmayacak. Egemen devletimiz yaşayacak ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alacaktır.” dedi.

Açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik düşmanca tutumunu her geçen gün artırdığını savunan Gülbahar, AB’nin, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanması yönünde gösterdiği tüm çabaları ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu görmezden geldiğini iddia etti.

AB’nin, Türkiye’nin kendi güvenliği ile Kıbrıs Türkü’nün güvenliğine yönelik attığı adımları da eleştirme “hadsizliğinde” bulunduğunu belirten Gülbahar, Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin unutulduğunu ve Maraş konusundaki girişimlerin “Rum ağzıyla” çarpıtıldığını söyledi.

AB raporundaki en büyük hatalardan birinin “iki devletli çözüm” yaklaşımının BM kararlarına aykırıymış gibi sunulması olduğunu savunan Gülbahar, “Sanki Türkiye ile KKTC sonsuza kadar Rumların federal anlayışına mahkûmmuş gibi davranılmaktadır. Bu, gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

“Egemenlik, kendi kaderini tayin ve bağımsız devlet kurma hakkı, Kıbrıs Türk halkının özden gelen tarihsel haklarıdır. Bu haklarımızı yok sayarak bizi BM kararlarıyla cendereye almak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok saymak mümkün değildir.” diyen Gülbahar, AB’ye Türkiye ve KKTC’ye yönelik haksız tutumundan vazgeçmesi ve Rum tarafının uzlaşmazlığını desteklemekten geri durması çağrısında bulundu.