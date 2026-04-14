Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Rumların bayrak yakmalarına ve “KKTC topraklarına göz dikmelerine” karşı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın net tavır koyarak federasyon fikrinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Rum tarafının imkansız hayaller peşinde olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın hareketsiz durmaktan vazgeçip, KKTC’nin kurulmakta olan yeni dünyadaki yerini alması için Anavatan Türkiye ile istişare içinde girişimler başlatması gerektiğini savundu.

Rumların anlaşma istemediğini, terör örgütü EOKA’nın yıl dönümü ve paskalya kapsamında yapılan açıklamaların bunun göstergesi olduğunu ifade eden Gülbahar, “Rum komşularımız hırslarını akıllarının önüne koyuyor. Başta Rum lider Hristoduludis ile Başpiskopos olmak üzere EOKA ruhunu diriltmekten, en yakın zamanda paskalyalarını Girne, Karpaz ve Maraş’ta kutlamaktan bahsediyor, Türk bayrağı ile KKTC bayrağını yakanlar ortalarda dolaşıyor. Bunlar Cumhurbaşkanı Erhürman ile KKTC ve Türkiye yetkilileri tarafından dikkatle değerlendirilmeli ve gereken tepki ortaya konulmalıdır.” dedi.

Gülbahar, Rum tarafının, “Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğu gerçeğini” idrak etmekten kaçındığını, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşmelerin başlatılması için ortaya koyduğu 4 maddelik ön şartın bile hala kabul edilmediğini ve edilmeyeceğini savundu.

“Rum tarafı ile bırakınız federal veya iki devletli çözümü, bir çözüm bulmak mümkün değildir.” diyen Gülbahar, Rum tarafına karşı gereksiz bir hareketsizlik sergilemenin, gereken adımları atmaktan, gereken ağırlıkta yanıt vermekten kaçınmanın hatalı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erhürman’a çağrı yaptı. Gülbahar, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasının her zamankinden daha mümkün olduğunu söyledi.

Gülbahar açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Terörün ve şiddetin yüceltilmesi asla kabul edilemez. Türk halkına yönelik düşmanca söylem ve eylemler derhal son bulmalıdır. Bayrak yakma gibi alçakça provokasyonlar en sert şekilde kınanmalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır. Kıbrıs Türk halkının bayrakları, egemenliği, devleti ve varlığı tartışma konusu değildir.”