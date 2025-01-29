Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Dördüncü Kalkınma Planı’nın temel amacının kamu maliyesinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması olduğunu vurguladı.

Güçlüsoy, halkın temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını işaret ederek, planın “İstikrarlı ve Güçlü Büyüme”, “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretim”, “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre”, “Güçlü Toplum, Nitelikli ve Sağlıklı İnsan” ve “Ulusal ve Uluslararası İş Birliği” olmak üzere beş ana eksende belirlendiğini dile getirdi.

KKTC 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı’nın açılışında konuşan Güçlüsoy, KKTC’de en son Kalkınma Planının 1993 yılında hazırlandığını anımsatarak, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ve Başbakanlığın yayımladığı genelgeyle ülkeye ve geleceğe yönelik çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Güçlüsoy, plan metninin oluşturulmasında bakanlıkların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, ekonomik örgütlerin, akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin katkı koyduklarını aktardı.

-5 ana eksen, 14 farklı sektör

Plan’ın, DPÖ’nün koordinatörlüğünde 5 ana eksen ve 14 farklı sektörle ilgili oluşturulduğunu vurgulayan Güçlüsoy, özel ihtisas komisyonlarına katkı koyanlara teşekkür etti.

Güçlüsoy konuşmasında, ayrıca hazırlık ve raporlama sürecinde TC Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığından uzmanların da çalışmalara katıldıklarını vurgulayarak, “Huzurlarınızda onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

-“Plan sadece ekonomik kalkınmayla sınırlı değil”

Kalkınma Planı’nda ülkedeki her alanda kalkınma önceliklerinin belirlendiğini ve ortak amaçlar için bir yol haritası oluşturulduğunu söyleyen Güçlüsoy, planın sadece ekonomik kalkınmayla sınırlı tutulmadığını “aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerin de önemsendiği bütüncül” bir plan olduğunu vurguladı.

Güçlüsoy, hazırlık sürecinde aynı zamanda dünya ve yakın coğrafyanın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip ettiklerini, fırsat ve riskleri dikkatlice izlediklerini, analiz edip, yorumladıklarını belirtti.

Planlama sürecinde akademisyenler, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler, kooperatifler, kurumlar ve temsilcileriyle sürekli iş birliği ve diyalog halinde olduklarının altını çizen Güçlüsoy, “Plan hep birlikte bizim planımız olma özelliğine kavuşturuldu” ifadelerini kullandı.

-Beş ana eksen

Güçlüsoy, halkın temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını işaret ederek, planın “İstikrarlı ve Güçlü Büyüme”, “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretim”, “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre”, “Güçlü Toplum, Nitelikli ve Sağlıklı İnsan” ve “Ulusal ve Uluslararası İş Birliği” olmak üzere beş ana eksende belirlendiğini dile getirdi.

Planın KKTC’nin vizyonu olarak oluşturulduğunu dile getiren Güçlüsoy, “Bu 5 eksen, sektörel ve tematik politikalarla oluşturulan hedefler altında ele alınmış ve aynı stratejik amaca hizmet edecek şekilde ilişkilendirilmişlerdir.” dedi.

DPÖ Müsteşarı Güçlüsoy, plan dönemi boyunca kamu mali disiplininin sağlanması, ekonominin doğru ve kaliteli büyümesi, ekonomik ve mali politikaların enflasyon oluşturmayacak şekilde planlanmasının öngörüldüğünü de kaydederek, “Kamu maliyesinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması dördüncü Kalkınma Planının temel amacıdır” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, plan içerisinde mali politikaların, mali disiplinin esas alındığını belirten Güçlüsoy, nitelikli büyümeyi destekleyen, kaynak itibarıyla sürdürülebilirliği, kullanım yerleri itibariyle ise etkinliği ve verimliliği temel alındığını kaydetti.

Plan döneminde turizm ve yükseköğretim alanlarında da sağlanan gelirlerin artırılmasını öngördüklerini işaret eden Güçlüsoy, ayrıca katma değeri yüksek ihraç ürünlerinin ve ihracatın artırılmasının hedeflendiği ve cari işlemler dengesinde iyileşme sağlanmamasının amaçlandığını belirtti.

Güçlüsoy, plan dönemindeki öncelikleri hakkında da bilgi vererek, rekabetçiliği ve verimliliği yüksek, kurumsal altyapısı güçlü ve kayıt dışılıkla etkin mücadele eden bir finans sektörü oluşturulacağını dile getirdi.

Planda, kamu iştirak ve işletmelerinin verimlilik ve kârlılık kriterleri çerçevesinde işletilmeleri ve denetlenmelerinin takip edileceğini ifade eden Güçlüsoy, “Kalkınma planının yürürlüğe girmesiyle yürütmenin etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları aracılığıyla, etkili bir şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.” dedi.

-Kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk yüklenecek

Güçlüsoy, Dördüncü Kalkınma Planı’nın kamu kurum ve kuruluşlarına önceliklerini belirlemelerinde ve kendi görev alanlarına ilişkin politika ve hedeflerin uygulamalarında sorumluluk da yüklediğini söyleyerek, “Planda öngörülen politika ve hedeflerin etkin bir şekilde uygulanması için orta vadeli programlar, yıllık programlar, sektörel politikalar ve kurumsal politikalar Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır.” şeklinde konuştu.

Plan’ın bütçe hazırlık süreçlerinde kaynak tahsisi açısından orta vadeli programlar için temel çerçeveyi oluşturacağını da dile getiren Güçlüsoy, kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini, Plan’da öngörülen politika ve hedefleri dikkate alınarak hazırlayacaklarını kaydetti.

Güçlüsoy, Kalkınma Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesinin DPÖ koordinasyonunda İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından takip edilerek, Plan hedeflerine ilişkin gerçekleşmelerin yıllık olarak raporlanıp yayınlanacağını söyleyerek, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planının hayırlara vesile olmasını diledi.