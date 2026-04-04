Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” (GSI) projesini ilerletmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un dün yaptığı açıklamada doğal gaz konularının yanı sıra GSI projesine de değindiğini yazdılar.

Habere göre Damianos, projenin ilerletilmesinde kararlı olduklarını belirterek Yunanistan’la verilerin güncellenmesine ilişkin aylar önce yapılan anlaşmaya atıfta bulundu.

Nihai kararın güncel veriler ışığında alınacağının da vurgulayan Damianos, projenin ekonomik ve teknik verilerinin güncellenmesi amacıyla en geç pazartesi günü Avrupa Yatırım Bankası’na ortak mektup gönderme hususunda ise Yunan mevkidaşıyla anlaştıklarını da vurguladı.