Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) yer alan 10’uncu parselde bulunan “Glafkos” ve “Pigasos” (Pegasus) doğal gaz yataklarında ticari değeri olan doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un dün düzenlediği basın toplantısında, “Glafkos” ve “Pigasos” yataklarından sorumlu “ExxonMobil”-“QatarEnergy” şirketler ortaklığının, söz konusu yataklarda ticareti değeri olan doğal gaz bulunduğunu duyurduklarını açıkladı.

Söz konusu yataklardaki doğal gaz miktarının 7 trilyon ayak küp (tbc) olduğunu iddia eden Damianos, “ExxonMobil”-“QatarEnergy” ortaklığının bir kalkınma planı sunmasının ardından nihai yatırım kararının verilmesi gerekeceğini belirtti.

Damianos, öngörülen takvimlere uyulması durumunda ise söz konusu yataklardaki üretimin 2030 yılı sonrasında, muhtemelen 2033 yılında başlayabileceğini de vurguladı.

- “Afrodit” yatağı için süreç ilerliyor

Gazete, Damianos’un diğer iki doğal gaz yatağı, “Afrodit” ve “Kronos” yatakları konusunda da iyimser açıklamalar yaptığını belirtti.

“Afrodit” yatağına ilişkin sürecin, Mısır’da “EGYPES” çerçevesinde 30 Mart tarihinde imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ilerlediğini, nihai yatırım kararının ise 2027 yılı başlarında alınacağını belirten Damianos, Mısır’a doğal gaz ihracatının, nihai yatırım kararının alınmasının ardından, 4-5 yıl içerisinde başlamasının öngörüldüğünü vurguladı.

Damianos, “Kronos” yatağına ilişkin ise, “TotalEnergies” ve “ENI” şirketleriyle, 2027 yılı sonu veya 2028 yılı başında doğal gaz üretimine başlanabilmesi için nihai yatırım kararı alınması adına gerçekleştirilen müzakerelerin ileri aşamada olduğunu belirtti.

Damianos, 2026 yılı hedefinin, “Kronos” konusunda kalkınma planının onaylanması ve İsrail’le “Afrodit” için devletler arası anlaşma imzalanmasıyla bağlantılı olarak yatırım kararlarının alınması olduğunu vurguladı.

“Vasiliko” bölgesindeki doğal gaz tesisinin durumuna da değinen Damianos, Güney Kıbrıs’a doğal gaz gelişinin gecikme sebebinin DİSİ ve AKEL’in itirazları olduğunu öne sürdü.

“Vasiliko’daki” projenin 2018-2019 döneminde başladığını ve sürecin Çinli şirketin başvurusunun ardından şu anda Londra’da arabuluculuk sürecinde bulunduğunu ifade eden Damianos, siyasi kararların alındığını ve projenin ilerleyişinin daha ziyade teknik konular ve prosedüre bağlı bulunduğunu vurguladı.

Damianos, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ADNOC ile görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Enerji Bakanı Doğal Gaz Yataklarının Kullanımı Konusunda: Glavkos ve Pigasos 7 Yıl İçerisinde”.

Fileleftheros: “Ticari Nitelikli 7 Trilyon Ayak Küp”.

Haravgi: “Enerji Bakanı: Yakıt Fiyatlarındaki Artış Gerekli”.