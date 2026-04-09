Grev nedeniyle ertelenen sınavlar, sendikaların bugünkü eylemini ertelemesi üzerine yarın yapılacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün yapılması planlanan grev ve eylemleri ertelediklerini açıkladı. Sendikalar, Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığı yasa tasarısına ilişkin oylamanın yapılmaması nedeniyle bugünkü grevi askıya aldıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, tüm üyelerin okullarda görev başında olacağı ve eğitimin normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Bu gelişme üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul idarelerine, ardından da okul idaresi tarafından velilere gönderilen mesajda, grevler nedeniyle yapılamayan sınavların 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Sınavlar şu şekilde planlandı:

1. Periyot: 08.30 - 10.00

2. Periyot: 10.30 - 12.00

Velilere gönderilen mesajda, "Sn Velimiz, Bakanlığımızdan yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan sınavlarımız 10 Nisan cuma (yarın) sınav günü formatında I. periyot 8.30-10.00 saatleri arasında, II. periyot 10.30-12.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sendikalar, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin ekonomik tedbirleri ve yasa tasarısını protesto etmek amacıyla grev kararı almıştı. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 30 Mart’taki grev sonrası tasarının Meclis gündemine alınması üzerine genel grev ilan ettiklerini açıklamıştı. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de 6 Nisan’da (07.55-13.05 saatleri arasında) tüm ortaokul ve liselerde grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu. Bu süreçte planlanan bazı sınavlar ertelenmişti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın 19 Mart’taki açıklamasında, hayat pahalılığı ödeneğinin nisan sonunda maaşlara yansıtılacağı, ancak Ocak 2027’ye kadar başka artış yapılmayacağı belirtilmişti. Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda nisan ayında üç aylık ödeneğin verileceği, sonraki ödemenin 2027’de yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmeler sendikaların tepkisini çekmiş ve grev dalgası başlamıştı.