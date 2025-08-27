Grand Sapphire Resort & Casino, müzikseverlere yine büyüleyici bir gece yaşattı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Derya Bedavacı, güçlü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla izleyenleri mest etti.

Sanatçı, içten enerjisi ve duygulara dokunan yorumuyla salonu dolduran konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Müziğin ritmiyle coşan dinleyiciler, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi çok daha özel kıldı.

Grand Sapphire’in büyülü atmosferinde; aşkın, müziğin ve samimiyetin iç içe geçtiği bu konser, katılımcılar tarafından uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Grand Sapphire Resort & Casino, her etkinliğini yıldızlı bir anıya dönüştürmeye devam ederken, önümüzdeki günlerde de yine birbirinden özel sanatçılara ve unutulmaz gecelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.