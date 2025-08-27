Girne’de yaşayan Kemal Özseyhan, damından düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özseyhan, sağlık personeli yetersizliği ve hastanelerdeki eksiklikler nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Girne’de yaşayan Kemal Özseyhan, geçtiğimiz gün evinin damından düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekibinde yalnızca bir şoför ve bir sağlık çalışanı bulunduğunu belirten Özseyhan, “Beni aşağıya indirmek için sokaktan vatandaşlardan yardım istediler” diyerek yaşadığı zor anları anlattı.

Kemal Özseyhan’ın paylaşımı şöyle:

İşini yapan çok sevdiğim arkadaşlarımın dışında, ilgisiz olan ,insan sağlığı ile ilgilenmeyen, maksat işe gideyim, iş bitsin eve gideyim diyenlere lafım..

İnsan sağlığı bu kadar ucuzdur sizin için ama benim ve bizim için değil be insanlar .kusura bakmayın..

Aciz ve de eksik olduğumuz şeyler var ya Buda onlardan birtanesi…

Damdan düştüm, balkona.. Ambulans geldi bir şöför, bir kadın ilgilendiler sağ olsunlar ama konu aşağıya indirmeye gelince sokaktan insan çağırdılar bizimkiler..

Hayattayık şükürler olsun hastanedeki eksiklerimiz ve personel eksikliğinden tabii ki de hastanelerde kavga çıkar, insanlar barut gibi olur..

Olan Girne hastanesinden personel eksikliğinden ambulansla Lefkoşa hastanesine 2 kişi bindirildik,2 kişi tomografiye girdik, çıktık ve acil odasına birimiz sedyede (yaşlı bayan yabancı üstelik)ben tekerlekli sandalyede saat 19:25 de beklemeye alındık…

Saat 22:25 de sonucumuz gelmişmiş da temizdir ambulansa bindirildik.. Ama hareket edemedik, sonuçlar yazılı gelmediği için..

Bekledik bir 5,10 taykacık daha ve Girne Hastanesine geri döndük..

Kemal bey tomografi temiz 3 metreden düştük ya temizik dediler gece 2:45 de eve yolladılar…ağrı sızı sonucunda ertesi günü özel hastaneye gittik, paramız ile iyi olma yolunda adım attık.. Biz sosyal sigortamızı özel hastanelere para vermek için yatırırık…sonuç bilekte kırık, dirsekte çatlak, kalbin altında gaburgalar ezik.. Paranız varsa yaşarsınız yoksa nere kadar yaşarsanız..

Yani demem o ki basiretsiz, insan sağlığını hiçe sayan bu düzene karşı geleceğe bu şekilde yürüyoruz.. Sağolun varolun..