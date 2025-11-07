Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan GPS ve Atletik Performans Kursu'na ön kayıtlar 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada kursun daha önce de açıklandığı gibi 28-29-30 Aralık 2025 tarihinde 1.aşaması, 5-11 Ocak 2026 tarihinde ise 2.aşaması olacak şekilde planlandığı duyuruldu.

MODERN FUTBOLUN TEMEL TAŞI

Günümüzde profesyonel futbol takımları, oyuncuların performansını analiz etmek ve sakatlık riskini azaltmak için GPS teknolojisinden yoğun şekilde yararlanıyor. Futbolcuların antrenman ve maç sırasında üzerlerine takılan küçük GPS cihazları, koşu mesafesi, hız, ivmelenme ve kalp atış hızı gibi verileri anlık olarak kaydediyor.

Bu veriler, teknik ekip tarafından detaylı şekilde analiz edilerek oyuncunun fiziksel durumu, yüklenme düzeyi ve gelişim süreci hakkında bilgi sağlıyor. Böylece antrenman programları kişiye özel hale getiriliyor ve yorgunluk kaynaklı sakatlıkların önüne geçiliyor. KTFF'nin de vereceği bu önemli kursta söz konusu verilerin okunması ve analiz edilmesi üzerine bir eğitim programı hedefleniyor. Özellikle dünya futbolunda GPS teknolojisi, modern futbolda “veriye dayalı performans yönetimi” anlayışının temel taşlarından biri haline gelmiş durumda.

ALANINDA UZMAN İSİMLER GELİYOR

Alanında uzman isimlerin eğitim vereceği kursta Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan Hakan Özgür, kariyerine Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında sürdüren teknik direktör Arda Turan'ın ekibinden Utku Alemdaroğlu, Türkiye'nin önemli spor psikologlarından Erkut Könter ve KTFF Eğitimcisi Hakan Kazım Yılmaz yer alarak deneyimlerini kursiyerlerle paylaşacak.

KURS ÜCRETİ BELİRLENDİ

Ön kayıtların tamamlanmasının ardından 11 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında ana kayıt süreci başlayacak. Ön kayıt başvurusunda bulunan kursiyerlere ana kayıtta öncelik hakkı tanınırken, kurs ücretinin 35.000 TL (Otuz beş bin Türk Lirası) olacağı belirtildi. Kursa ana kayıt yapacak olanların başvuru belgesi (KTFF'den temin edilebilir) ile kayıt ücretini yatırmaları yeterli olacak.