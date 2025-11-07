Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde, Karşıyaka maçı sonrası istifa eden Başkan İbrahim Özişleyen ve teknik direktör Şemsi Oyuncu görevine devam edecek.

Yeniboğaziçi’nde geçtiğimiz hafta sonu görevinden istifa eden teknik direktör Şemsi Oyuncu’nun istifasını Yeniboğaziçi Yönetimi kabul etmediğini açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son yıllardaki başarıların ve uzun vadeli hedeflerin mimarlarından olan Şemsi Hoca’nın takımın başında kalmasının oy birliğiyle kararlaştırıldığı bildirildi.

Yönetim, başarının yalnızca skorlarla ölçülmeyeceğini vurgulayarak, “Kulüp olarak, tesisleşme ve altyapı yatırımlarımızın gelecekte mutlaka karşılık bulacağına inanıyoruz. Bu süreçte hocamızın arkasında daha güçlü duracağız ve üzerindeki yükü azaltmak için gerekli tüm adımları atacağız.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde altyapı ve kulübün geleceğine yönelik yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, dayanışma ve birlik mesajı vererek açıklamasını, “Hep birlikte daha güzel günlere…” ifadesiyle tamamladı.