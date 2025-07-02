Onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan 53. Geleneksel İskele Festivali, dart tutkunlarını da bir araya getirdi. Bu yıl 8. düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu himayelerinde İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen dart yarışması dart tutkunlarını İskele’de buluşturdu. Yarışmanın kazananı ise Ali Yeşilada oldu.

8. DART YARIŞMASININ KAZANANI ALİ YEŞİLADA OLDU

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda bir araya gelen sporcular oklarını birincilik için attılar. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede birincilik ödülünün sahibi ise Ali Yeşilada oldu. Para ödüllü turnuvanın ikincisi Mustafa Behlül, üçüncüleri ise Tony Anthony ile İsmail Çelikesmer oldu.

Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra madalya ve kupaları Meclis Eray Göksan, Seymen Yılmaz, Kubilay Aşık ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından taktim edildi.

1. Ali Yeşilada

2. ⁠ Mustafa Behlül

3. ⁠ Tony Anthony

3. İsmail Çelikesmer

Yan ödüller

EN YÜKSEK SAYI ATAN – Fatih Köse

EN YÜKSEK SAYIDAN BİTİREN – Mustafa Behlül

EN AZ DARTTA BİTİREN – Ali Yeşilada

GÖBEK BİTİRİŞ – Faik Kozansoy