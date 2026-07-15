Lefkoşa, 15 Temmuz 26 (TAK): Avrupa Birliği Başsavcılığı, uluslararası boyuttaki KDV dolandırıcılığı ile ilgili Yunanistan’da yürütmekte olduğu soruşturmayı Güney Kıbrıs’a da genişletti.

Politis’in haberine göre, Avrupa Başsavcılığı, “Carousel” tipi dolandırıcılık olarak adlandırılan KDV dolandırıcılığını (küçük elektrikli ev aletleri ticareti aracılığıyla yasa dışı geliri aklama) araştırma kapsamında Yunanistan’ın bazı bölgelerinde, araştırma ve el koymalar yürütüyor.

Avrupa Başsavcılığı 2021-25 döneminde faaliyet gösteren sınırlar arası şebekenin Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Çekya ve Yunanistan’da, aynı sınırlar arası şebeke üyesi şirketler kurulduğunu belirlediği için, yaklaşık bir yıl önce başlattığı soruşturmayı Güney Kıbrıs’a da genişletti.

Yunanistan, Bulgaristan, Çekya ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren, AB ülkelerinde küçük elektrikli ev aletleri ticareti yapan şebekenin, AB ve Yunanistan bütçelerini, ödemedikleri KDV'nin iadesini alarak 46,9 milyon euro zarara uğrattığı belirlendi.