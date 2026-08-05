Gökhan Kuzu

Birinci Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli Spor Kulübü, Salı akşamı gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeni yönetimini belirledi. Genel kurulda Ali Kanlı, kulübün yeni başkanı seçilirken, yönetim kurulu ve diğer kurul üyeleri de açıklandı.

Yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu:

* Başkan: Ali Kanlı

* A Takım Sporcu Sorumluları: Selçuk Amcaoğlu, Bora Hacıoğlu, Oğuz Akayoğlu

* Mali İşler Sorumlusu: Selçuk Amcaoğlu

* Lokal Sorumlusu: İsmail Sineli

* Üye ve Aidat Toplama Sorumlusu: Lokman Şahin

* Saha ve Tesis Sorumlusu: Ahmet Damdelen

* A2 ve Altyapı Takımları Sorumluları: Ahmet Kurtcu, İlkay Özdemirtaş

* Denetleme Kurulu: Murat Pirgot, Mehmet Pektan, Oğuz Akayoğlu

* Disiplin Kurulu: Sinem Baştaş, Sabahattin Gülbudak, Yılmaz Behlül, Ulus Candanal