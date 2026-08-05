Süper Ligin son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nde Zeeb Choudhry başkanlığındaki yönetim kurulu, mali genel kurul gerçekleştirdi.

China Bazaar Gençlik Gücü'nde Osman Karamanlı ve Zeeb Choudhry'nin başkanlık dönemlerini kapsayan 2025 Ocak – 2025 Aralık tarihleri için yapılan mali genel kurulda, Hasan Hocanın Divan Başkanı, Ahmet Zaifoğlu ve Erol Ataöğün, Divan Sekreterliklerini üstlendi.

Genel kurulda başkan Zeeb Choudhry faaliyet raporunu, Mustafa Şehitcan ise mali raporu okudu. Divan Başkanı Hasan Hocanın’ın onaya sunduğu mali ve faaliyet raporları, oy birliğiyle onaylandılar. Genel kurul, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

China Bazaar Gençlik Gücü'nün yeni mali genel kurulu, yasalar gereği Ocak 2027 tarihinde yapılacak.